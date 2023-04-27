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АНАЛІТИКА

Україна та Японія почнуть співпрацю у сфері кіберзахисту, - Федоров

18:47 27.04.2023 |

Економіка

 

Україна та Японія підписали тристоронній меморандум, який дозволить розпочати діджитал-співпрацю між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова в Telegram.

За його словами, співпраця країн буде сфокусована на сфері кіберзахисту. Це дозволить ще краще захистити українські об'єкти критичної інфраструктури.

"Японія має досвід та експертизу якісної протидії кібератакам. Також домовились обмінюватися найкращими IT-практиками та цифровими рішеннями. Зі свого боку ділитимемося досвідом швидкого запуску онлайн-послуг та підходом mobile first. Японія тільки на початку цього шляху. Півтора року тому японці заснували Міністерство цифровізації", - написав Федоров.

Наразі Японія провела модернізацію держреєстри та запустила пластиковий документ "My Number Card". Ним у країні користується вже понад 96 мільйонів людей - це 76% населення країни. Документ дозволяє верифікувати людину, щоб швидко отримати держпослуги або сплатити податки онлайн.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Японія
 

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