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НБУ оцінив вплив скасування святкових днів під час війни на економіку України

18:42 27.04.2023 |

Економіка

 

Скасування святкових днів в Україні лише частково компенсувало негативні фактори, пов'язані з війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука на брифінгу.

"Безумовно, відсутність вихідних днів після свят - це позитивний фактор для економічної активності. Але, на жаль, у минулому році у нас особливо було набагато більше негативних факторів, пов'язаних з війною, які власне не те що нівелювали... Відсутність вихідних днів після свят надавала можливість лише частково компенсувати ці негативні ефекти", - сказав він.

Нагадаємо, економіка України за 2022 рік скоротилася на 29,1%. НБУ очікує, що зростання ВВП у 2023 році становитиме 2,0%.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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