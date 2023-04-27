У Нацбанку назвали головні ризики для економіки

У Національному банку вважають, що триваліший термін та інтенсивність війни є ключовими ризиками для економіки.

Про це на брифінгу сказав голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Основним припущенням прогнозу, як і раніше, є збереження високих безпекових ризиків до початку 2024 року. Повномасштабна війна триває. Ключовим ризиком для цього прогнозу залишається триваліший термін та інтенсивність війни. Вони можуть мати суттєвий негативний вплив на економічну активність, а також призвести до погіршення інфляційних та курсових очікувань", - сказав Пишний.

За його словами, війна генерує також інші ризики, як-от виникнення додаткових бюджетних потреб, ускладнення чи припинення роботи "зернового коридору", подальші руйнування енергетичної інфраструктури.

"Натомість швидка реалізація проєкту відбудови України разом з євроінтеграційними реформами дадуть змогу значно прискорити темпи економічного зростання", - наголосив Пишний.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%. На думку регулятора, це підтримає ефекти від попередніх заходів із посилення привабливості гривневих активів, дасть змогу й надалі забезпечувати стійкість валютного ринку і формувати передумови для зниження інфляції та пом'якшення найбільш обтяжливих валютних обмежень.