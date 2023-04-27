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Св. Франциск Асізський
НБУ знизив прогноз експорту агропродукції у ІІ кв.-2023 на $200 млн
16:37 27.04.2023 |
Національний банк України знизив прогноз експорту української агропродукції у другому кварталі цього року на $200 млн через дії із блокади української агропродукції з боку Польщі, Угорщини та інших країн, проте на наступні періоди продовжує дотримуватися базового прогнозу.
"Ми врахували цей фактор, і вже на другий квартал зменшили експорт нашої агропродукції приблизно на $200 млн. Звичайно, втрати експорту до країн-сусідів, які запровадили відповідні обмеження, будуть більшими, але ми також враховували можливості переорієнтації на інші країни, зокрема і за рахунок використання "зернового коридору", - сказав заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.
Водночас, за його словами, на третій-четвертий квартали цього року НБУ додаткових втрат не закладав, передбачаючи розвиток за січневим базовим сценарієм, у якому закладено нормальну роботу "зернового коридору" протягом усього часу.
Глава НБУ Андрій Пишний додав, що в Нацбанку розраховують також на вміння українського бізнесу швидко адаптуватися до умов.
Як повідомлялося, Польща з 15 квітня ввела заборону на ввезення агропродукції з України, потім це зробили Угорщина, Словаччина, Болгарія, але потім вони розблокували транзит, ускладнивши його.
Єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський 25 квітня повідомив, що Єврокомісія та п'ять "прифронтових" країн - Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія - близькі до вирішення проблеми ввезення української агропродукції. За його словами, Єврокомісія пропонує запровадити тимчасову заборону на імпорт, до 5 червня, лише для п'яти "прифронтових" країн для п'яти найбільш чутливих продуктів: кукурудзи, пшениці, ріпаку, соняшнику та олії.
Польща та інші представники п'ятірки пропонують заборонити імпорт ще восьми інших продуктів, таких як мед, цукор, птиця, м'ясні та молочні продукти та продовжити його до кінця року.
Що стосується "зернового коридору", то останнім часом він час від часу стає на паузу через дії російської сторони в Спільному координаційному центрі, крім того, РФ загрожує припинити його роботу після 18 травня.
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