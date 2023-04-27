Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк України на 2023р. покращив прогноз інфляції до 14,8%

14:19 27.04.2023 |

Економіка

 

Національний банк України (НБУ), як і очікував ринок, покращив прогноз інфляції на 2023 рік до 14,8% (у січневому прогнозі - 18,7%), повідомила пресслужба регулятора у четвер.

"Інфляція знижуватиметься і надалі, зокрема, через здешевлення енергоносіїв на світових ринках, стриманий внутрішній попит, а також вплив монетарної політики НБУ. Враховуючи комбінований ефект цих факторів і значно кращу, ніж очікувалося, ситуацію в енергетичному секторі, НБУ переглянув прогноз інфляції на 2023 рік - з 18,7% до 14,8%", - пояснюється в повідомленні.

НБУ очікує, що у наступні роки інфляція повернеться до однознакового рівня.

Згідно з повідомленням, ослаблення цінового тиску в наступні роки насамперед сприятиме зменшенню ризиків безпеки, яке є основним припущенням прогнозу НБУ.

У таких умовах прогнозується покращення інфляційних очікувань, а також нарощування пропозиції товарів завдяки відновленню оптимальних логістичних шляхів та виробничих потужностей.

Враховуючи це, НБУ очікує, що інфляція знизиться 2024 року до 9,6%, а 2025 року - до 6%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3461
  0,0457
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3173  0,05 0,14 37,9947  0,04 0,10
EUR 40,7950  0,02 0,04 41,7560  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9310  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес