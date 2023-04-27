НБУ покращив на 2023р. прогноз зростання ВВП України до 2%

Національний банк України (НБУ) покращив прогноз зростання валового внутрішнього продукту країни у 2023 році до 2% з 0,3% у січневому прогнозі, що багато в чому пов'язано зі зниженням ризиків безпеки, відновленням енергетичної системи, а також м'якою фіскальною політикою.

"Економіка вже цього року повернеться до зростання, яке прискориться в наступні роки на тлі закладеного у прогнозі зниження ризиків безпеки. Враховуючи швидке відновлення енергетичної системи, а також м'яку фіскальну політику, прогноз економічного зростання у 2023 році покращено з 0,3% до 2%", - повідомляється у пресрелізі НБУ у четвер.

Зазначається, що зниження ризиків безпеки з наступного року, яке допускається у базовому сценарії прогнозу НБУ, сприятиме прискоренню економічного зростання - до 4,3% у 2024 році та до 6,4% у 2025 році.

Крім того, деокупація територій та повноцінне відкриття чорноморських портів дозволять поступово збільшити промислове виробництво та наростити врожаї.

Центробанк також очікує на розширення внутрішнього попиту завдяки поверненню частини вимушених мігрантів.

Регулятор зазначив, що при реалізації припущень щодо ситуації з небезпекою суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не передбачається, за винятком локальних та ситуативних дефіцитів у другому півріччі.

Водночас збільшення видатків бюджету на тлі значних обсягів міжнародної фінансової допомоги підтримає економічну активність та споживання.

