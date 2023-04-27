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Джиммі Дін
Україна отримала вже 42 тисячі терміналів Starlink
Із початку повномасштабного вторгнення Україна вже отримала 42 тисячі терміналів супутникового інтернет-зв'язку Starlink, які забезпечують зв'язком критичну інфраструктуру.
Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Все працює стабільно. Ми на постійному зв'язку з компанією і оперативно на все реагуємо. Зараз в Україні 42 тисячі терміналів Starlink, які забезпечують зв'язком енергетиків, медиків та військових», - зазначив міністр.
Федоров уточнив, що «держава не витратила на них жодної копійки» - усе передали міжнародні партнери, які також оплачують функціонування обладнання на пільгових умовах.
Як повідомлялось, Starlink - це проєкт SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету - до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі.
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