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Українські компанії допоможуть середньому та малому бізнесу: умови участі в програмі
10:22 27.04.2023 |
Українські компанії об'єдналися задля сприяння відновленню українських виробників та продавців товарів, що постраждали від війни. Серед них OLX, lifecell, Webpromo, Visa, monobank, Ringostat, Nazovni від МЗС України та Shop-Express.
Програма розвитку торгівлі для середнього та малого бізнесу розрахована на необмежену кількість учасників і підійде всім виробникам товарів, імпортерам, гуртовим і роздрібним продавцям товарів офлайн, а також підприємцям, які продають товари у соцмережах та на маркетплейсах, зокрема початківцям без досвіду онлайн-продажів.
Метою програми є відновлення економічної міці держави шляхом надання українським підприємця інструментів, можливостей і спеціальних знань для успішного здійснення продажів товарів онлайн.
Програма являє собою "дорожню карту" дій та перелік ефективних сервісів по безплатному створенню інтернет-магазина, його налаштуванню, налагодженню та масштабуванню продажів, залученню нових клієнтів, зокрема й на зовнішніх ринках, а також надає базу знань з інтернет-маркетингу, зокрема з SEO, PPC, SMM й таргетингу. Сервіси надаються безплатно або за спеціальними умовами для учасників програми.
Так, наприклад, підприємці отримують можливість безплатно відкрити інтернет-магазин на українській платформі Shop-Express, безплатний аналіз магазину від агентства інтернет-маркетингу Webpromo, отримають знижку -70% на розміщення та просування товарів на OLX, експертну допомогу в управлінні бізнес-процесами та вебпродажами від VISA, безплатні навчальні лекції з інтернет-маркетингу в академії WebPromoExperts. А платформа Nazovni, що реалізує МЗС України, допоможе з продажами на зовнішні ринки, надасть контакти потенційних партнерів за кордоном та план дій, щоб почати експортувати по всьому світу.
Програма діятиме протягом 2023 року. Залишити заявку на участь у програмі можна за посиланням.
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