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Визначена Світовим банком сума збитків України від розв'язаної росією війни подвоїться – Прем'єр

23:47 26.04.2023 |

Економіка

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що визначена Світовим банком сума збитків України від розв'язаної росією війни у понад 400 млрд доларів після звільнення від російських загарбників подвоїться.

Про це він сказав під час двосторонньої конференції з питань відновлення України, яка проходить у Римі, передає кореспондент Укрінформу.

«На жаль, росія нанесла колосальні руйнації. За оцінками Світового банку, лише на контрольованій території України наші збитки складають понад 400 млрд євро. Це велика сума, і я впевнений - після звільнення всієї території України ця сума подвоїться», - сказав Шмигаль.

Водночас він додав, що влада вже має бачення того, як буде відбудовувати державу. Користуючись нагодою, глава уряду запросив італійські компанії долучатися до проєктів з відбудови. «Переконаний, що відновлення України стане найбільшим бізнес- та інвестиційним проєктом на Європейському континенті з часів Другої світової війни», - наголосив Прем'єр-міністр.

Аналітики Світового банку у березні переглянули в бік збільшення фінансові потреби України на відбудову та подолання наслідків розпочатої росією повномасштабної війни. Проведення повоєнної відбудови та відновлення обійдеться в суму не менше 411 мільярдів доларів.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прибув в Італію у середу, 26 квітня. У Римі він бере участь у двосторонній конференції з питань відновлення України і представить її підсумки разом із Прем'єр-міністром Італії Джорджою Мелоні.
 

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