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Через «Дію» українці подали вже 363 тис. заявок про пошкоджене або зруйноване через війну житло
Через портал "Дія" українці подали вже 363 тис. заявок про пошкоджене або зруйноване житло внаслідок військової агресії Росії, повідомили в пресслужбі Мінцифри агентству "Інтерфакс-Україна".
Згідно з поданими заявками, це будинки і квартири, де проживали понад 976 тис. жителів, загальна площа пошкодженого майна перевищує 25 млн кв. м.
Як повідомлялося, сервіс компенсацій за пошкоджене під час війни житло "єВідновлення" планується запустити в "Дії" з 10 травня.
Затверджено порядок надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених унаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ, із використанням електронної публічної послуги "єВідновлення".
Суму компенсацій визначатиме спецкомісія, а грошові кошти зараховуватимуть людям на спецрахунок у банку.
Пріоритетом у компенсації будуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю.
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