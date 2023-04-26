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ЄС погодив терміни та умови приєднання України до європейської зони роумінгу
17:29 26.04.2023 |
Україна та ЄС офіційно зафіксували терміни та умови приєднання до європейської зони роумінгу (Roam like at home). Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Згідно з домовленостями, Україна зобов'язалася впровадити акти ЄС щодо роумінгу до 24 квітня 2024 року.
"Остаточно затвердили зміни до Додатка 17-3 Угоди про асоціацію. Так відкрили шлях для офіційного старту роумінгу. Тепер маємо оновити українське законодавство з роумінгу відповідно до європейського", - прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Roam like at home дозволить українцям користуватися мобільним телефоном у будь-якій із 27 країн ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії без додаткових платежів.
Ще у вересні 2022 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обіцяла, що Україна приєднається до зони роумінгу Європейського Союзу. У лютому цього року Єврокомісія схвалила пропозицію щодо включення положення про роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
На початку квітня Україна розпочала роботу з адаптації законодавства для приєднання до зони роумінгу ЄС.
Наразі українські та європейські оператори пропонують недорогі чи безкоштовні дзвінки між ЄС та Україною на добровільній основі. Завдяки цій домовленості близько чотирьох мільйонів українців у Європі мають недорогий зв'язок. Добровільні заходи діятимуть до середини 2023 року.
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