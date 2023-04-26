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АНАЛІТИКА

Мінагрополітики знизило поріг агрогосподарств для можливого бронювання до 500 га і 20 осіб

 

В Україні розширено список підприємств, установ та організацій, які мають критично важливе значення для національної економіки, а також удосконалено перелік фахівців, які підлягають бронюванню, повідомила пресслужба Міністерства агрополітики та продовольства.

На сайті відомства оприлюднено наказ №946, згідно з яким до критично важливих підприємств тепер належатимуть, зокрема, ті, хто обробляє сільгоспугіддя площею не менше ніж 500 гектарів (було - 1000 гектарів) або має середню кількість застрахованих осіб-працівників не менше ніж 20 осіб (раніше - 50 осіб).

Оновлено також перелік КВЕДів, за наявності яких станом на 1 січня 2022 року підприємства, що здійснюють діяльність із виробництва, переробки та збуту/експорту сільгосппродукції, належать до критично важливих. Дозвіл про бронювання поширюється на співробітників, зайнятих у виробництві фармацевтичних препаратів і матеріалів, зокрема у ветеринарії, посередників у торгівлі машинами та промисловим устаткуванням, зайнятих на виробництві машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, переробки тютюну.

Постанова набула чинності 25 квітня 2023 року.

Наказом Мінагрополітики від 21 лютого 2023 року №223 було затверджено Критерії щодо визначення підприємств, установ та організацій, що мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період.

Щоб отримати статус критично важливого підприємства в галузі сільського господарства, необхідно відповідати трьом і більше критеріям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №76. Серед них найважливішими є такі позиції, як розмір сплачених податків та інших зборів за звітний податковий період в еквіваленті EUR1,5 млн, сума надходжень в іноземній валюті - не менш як EUR32 млн, стратегічне значення для економіки та безпеки держави, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, розмір зарплати - не менш як середній розмір у регіоні, підприємство має бути резидентом "Дія Сіті" тощо.

Після отримання статусу критично важливого підприємства установа чи організація подає заявку на бронювання військовозобов'язаних працівників, як зазначено в розділі "Куди подавати заявку на бронювання".

Дію наказу 20 квітня було поширено на виробників насіння овочевих і польових культур.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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