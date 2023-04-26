Майже третина пенсіонерів отримує менше 3000 грн навіть після індексації

В Україні 30% пенсіонерів отримують від держави виплати менш ніж 3000 грн, повідомляє Опендатабот.

Після проведеної в березні індексації число пенсіонерів, які отримують менше 3 тис. грн, зменшилося з 39% до 30%. Загалом такі виплати отримують 3,25 млн осіб проти 4,19 млн до індексації виплат.

Частка пенсіонерів, які отримують виплати більше за 10000 грн, за перший квартал 2023 року зросла з 7% до 10% - до 1,06 млн осіб.

Середня пенсія після індексації зросла на 616 грн і склала 5238 грн, або $143 за курсом НБУ.

Середню та вищу за середню пенсії тепер отримують приблизно 33% пенсіонерів.

Найменша середня пенсія у Тернопільській області - 3997 грн, що на 24% менше, ніж середні виплати по Україні. Найбільша - у Києві: 7129 грн, тобто на 36% вище за середній показник по Україні.