Держбюджет отримав за перший квартал від приватизації 902 мільйони

За перший квартал 2023 року держбюджет отримав від приватизації 902 млн грн, що є найкращий показником роботи Фонду держмайна за останні десять років.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

У середньому за перший квартал упродовж останнього десятиліття приватизація приносила 234 млн грн.

"Наша мета - чесна та прозора приватизація з максимальною конкуренцією на аукціонах. Результат за перший квартал свідчить про те, що бізнесу цікаво інвестувати в державні активи. Тому зараз працюємо над тим, щоб незабаром відновити велику приватизацію", - заявив очільник Фонду держмайна Рустем Умєров.

Зазначається, що у перші три місяці 2023 року Фонд виставляв на торги логістичні, торговельні, складські, спиртові активи тощо. Зокрема, вдалося вперше приватизувати морський порт в Україні. Торги за порт "Усть-Дунайськ" принесли до бюджету понад 200 млн грн.

Також інвестори цікавилися спиртовими активами. Наприклад, під час торгів з продажу Сторонибабського спиртзаводу його вартість зросла у 2,7 раза - до 142 млн грн.