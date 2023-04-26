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В уряді назвали шість міст, які відбудують «краще, ніж було»
Уряд визначив шість населених пунктів, відбудова яких відбуватиметься експериментально - "комплексно й за новими принципами".
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Мова йде про Бородянку та Мощун у Київській області, Тростянець у Сумській області, Посад-Покровське в Херсонській області, Циркуни в Харківській області та Ягідне в Чернігівській області.
"План швидкого відновлення на цей рік має п'ять пріоритетів. Насправді ж це сотні різних проектів, сотні міст та селищ, де відновлення відбуватиметься одночасно.
Один з основних принципів - це "build back better", тобто "відбудувати краще, ніж було".
У згаданих містах будуть відбудовувати не окремі будівлі та споруди, а все - з "системним підходом, новим плануванням та повною трансформацією цих населених пунктів".
Шмигаль додав, що реалізація експериментального проекту не означає, що відновлення не торкнеться інших населених пунктів.
"Відбудова вже триває по всій країні. Цей документ - про пошук найбільш ефективних підходів, які забезпечать прозорість, ефективність, системність та швидкість відновлення одночасно", - сказав він.
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