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Пряма бюджетна підтримка від ЄС цьогоріч сягнула €6 мільярдів - Мінфін
17:57 25.04.2023 |
Україна з початку 2023 року отримала 6 млрд євро у рамках масштабної допомоги від Європейського Союзу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
Зазначається, що 25 квітня Україна отримала третій транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік. Таким чином, пряма бюджетна підтримка від ЄС у 2023 році сягнула 6 млрд євро. Загальний обсяг пільгового фінансування від ЄС за зазначеною програмою сягає 18 млрд євро.
"Протягом перших чотирьох місяців 2023 року найбільший обсяг фінансової допомоги Україна отримала від Європейського Союзу. Вдячний колегам із ЄС за лідерство у підтримці України та послідовність і ритмічність у наданні коштів, що допомагає своєчасно та у повному обсязі виконувати держбюджет поточного року", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу 10 грудня 2022 року підтримала пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні у 2023 році додаткової фінансової підтримки. Нова програма макрофінансової допомоги для України становитиме 18 мільярдів євро. Очікується, що пільгові позикові кошти будуть надходити до державного бюджету упродовж 2023 року рівномірними частинами з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов. Україна і ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги.
17 січня Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро у межах програми макрофінансової допомоги. Другий транш у розмірі 1,5 млрд євро було виділено у березні.
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