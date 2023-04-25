Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пряма бюджетна підтримка від ЄС цьогоріч сягнула €6 мільярдів - Мінфін

 

Україна з початку 2023 року отримала 6 млрд євро у рамках масштабної допомоги від Європейського Союзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

Зазначається, що 25 квітня Україна отримала третій транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік. Таким чином, пряма бюджетна підтримка від ЄС у 2023 році сягнула 6 млрд євро. Загальний обсяг пільгового фінансування від ЄС за зазначеною програмою сягає 18 млрд євро.

"Протягом перших чотирьох місяців 2023 року найбільший обсяг фінансової допомоги Україна отримала від Європейського Союзу. Вдячний колегам із ЄС за лідерство у підтримці України та послідовність і ритмічність у наданні коштів, що допомагає своєчасно та у повному обсязі виконувати держбюджет поточного року", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу 10 грудня 2022 року підтримала пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні у 2023 році додаткової фінансової підтримки. Нова програма макрофінансової допомоги для України становитиме 18 мільярдів євро. Очікується, що пільгові позикові кошти будуть надходити до державного бюджету упродовж 2023 року рівномірними частинами з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов. Україна і ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

17 січня Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро у межах програми макрофінансової допомоги. Другий транш у розмірі 1,5 млрд євро було виділено у березні.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2858
  0,0567
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6272  0,01 0,03 38,2348  0,06 0,16
EUR 41,0764  0,12 0,29 41,9392  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес