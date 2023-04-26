Програма USAID спрямує $1,5 мільйона на підтримку жінок у бізнесі

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» оголошує грантову програму у 1,5 млн доларів для малих та середніх сімейних і жіночих підприємств.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

У межах ініціативи планується надання грантів розміром від 10 тис. до 35 тис. дол. США. Гранти надаватимуть на заходи з релокації, відкриття нового напряму, масштабування бізнесу на території України, виходу на міжнародні ринки, запровадження інноваційних рішень, оптимізацію бізнес-процесів.

Реалізація грантової програми відбувається у партнерстві з Міністерством економіки України в рамках урядових ініціатив по підтримці мікро-, малого та середнього бізнесу єРобота, спрямованих на створення робочих місць, відкриття нового або розширення існуючого бізнесу.

«Малий та середній бізнес - це основа стабільної економіки. Тому держава зацікавлена стимулювати його зростання. Ми цінуємо нашу співпрацю з USAID, особливо з програмою «Конкурентоспроможна Економіка», і розраховуємо, що цей спільний проєкт дасть поштовх розвитку МСБ, посприяє створенню нових робочих місць і стане додатковим стимулом для реіндустралізації України», - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За інформацією пресслужби, заявки на участь у програмі прийматимуть по 24 липня 2023 року включно. З огляду на значний інтерес, прийом та розгляд заявок буде відбуватися в кілька етапів: 19 травня; 16 червня; 24 липня.

Пріоритетними галузями для надання грантової підтримки є виробництво косметичних, текстильних виробів, предметів домашнього вжитку, крафтові виробництва, переробка харчових продуктів, IT, виготовлення меблів та інших продуктів. Проте Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» відкрита до заявок на підтримку інших секторів, які відповідають критеріям відбору.

Як повідомляв Укрінформ, у межах першої хвилі подання заяв на гранти для ветеранів за програмою "Власна справа" 54 українських захисники та захисниці запросили грантових коштів на 21 млн грн на старт або розвиток свого бізнесу.