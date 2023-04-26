Експортно-кредитне агентство отримає державні гарантії - Шмигаль

Кабінет Міністрів України надав державні гарантії Експортно-кредитному агентству, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми активізуємо роботу Експортно-кредитного агентства. Хочемо, щоб якомога більше українських бізнесів експортували свою продукцію за кордон. Ба більше, ми бачимо, що запит від бізнесу є, але багатьом підприємствам не вистачає ресурсів і потрібна державна підтримка", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

З огляду на це, за його словами, уряд ухвалив постанову, яка має посилити Експортно-кредитне агентство.

"Тепер агентство отримає державні гарантії, щоб активніше підтримувати українських експортерів. Це підвищить конкурентоспроможність українських товарів і послуг та сприятиме швидшому відновленню нашої економіки", - додав Шмигаль.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, затверджено порядок надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство", а саме - надання державних гарантій за борговими зобов'язаннями товариства (зобов'язання позичальника перед кредитором за кредитом (позикою), яке виникло в результаті розміщення (емісії) боргових цінних паперів або укладення кредитних договорів).