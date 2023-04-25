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Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету за 2021-2022 роки - Шмигаль
16:45 25.04.2023 |
Кабінет Міністрів України схвалив звіт про виконання державного бюджету за 2021-й і 2022 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Рішення спрямоване на прозорість держави - це схвалення звіту про виконання Державного бюджету за 2021-й і 2022 роки. Попри безпрецедентні виклики, нам повною мірою вдалося профінансувати всі ключові видатки українського бюджету", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
За словами прем'єра, у 2022 році було збільшено видатки на оборону країни вдев'ятеро порівняно з 2021 роком, також у 2,5 раза було збільшено видатки з безпеки.
Крім того, за його словами, на 25% збільшили видатки на соціальний захист населення, на 8% - на охорону здоров'я.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, схвалено звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2021 рік" за доходами в сумі 1 трлн 296 млрд 896,5 млн грн, за видатками - 1 трлн 491 млрд 206,4 млн грн, за обсягом повернення кредитів - 9 млрд 109,6 млн грн і за обсягом надання кредитів - 13 млрд 643,5 млн грн із дефіцитом у сумі 198 млрд 843,8 млн грн.
Окрім того, схвалено звіт про виконання закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік" за доходами в сумі 1 трлн 787 млрд 711,1 млн грн, за видатками - 2 трлн 705 млрд 749,6 млн грн, за обсягом повернення кредитів - 12 млрд 333,7 млн грн і за обсягом надання кредитів - 9 млрд 163,2 млн грн із дефіцитом у сумі 914 млрд 868 млн грн.
Зазначається, що ухвалено рішення подати звіти до Верховної Ради, президента України та Рахункової палати.
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