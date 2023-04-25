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Мінсоцполітики провело тендер на закупівлю «пакунків малюка»
11:39 25.04.2023 |
Міністерство соціальної політики на платформі Prozorro провело тендер на закупівлю 61 456 "пакунків малюка".
Про це повідомляє пресслужба відомства.
"На сьогодні тендер проведено й визначено компанію-переможця ("Скай Трейд Україна"), яка має забезпечити 61 456 комплектів "пакунків" належної якості за найбільш оптимальною ціною", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, відповідний тендер на закупівлю було разміщено на електронній платформі Prozorro 31 березня.
Наразі нестачі "пакунків малюка" у регіонах не спостерігається, наявних у медичних закладах залишків має вистачити щонайменше до кінця червня поточного року.
Для реалізації програми у бюджеті на 2023 рік закладено понад 1,4 млрд грн: на закупівлю "пакунків" й на надання грошової компенсації родинам за невикористані "пакунки".
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