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єРобота: стартує друга хвиля подачі заявок на отримання грантів для ветеранів
17:13 24.04.2023 |
Перша хвиля подачі заяв на гранти для ветеранів стартувала 10 квітня, відсьогодні, з 24 квітня, стартує друга хвиля, яка триватиме 2 тижні.
Гранти у розмірі 500 тис грн та 1 млн грн надаються за умови співфінансування з отримувачем - 30% коштів вкладає в свою справу отримувач гранту, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.
Програмами грантів для ветеранів передбачено надання:
250 тис грн - для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;
500 тис грн - для дружини/чоловіка учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;
1 млн грн - для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.
Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємця впродовж трьох років. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.
За підсумками першої хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів за програмою Власна справа 54 українських захисників та захисниць, а також другий з їх подружжя запросили грантових коштів на 21 млн грн на старт або розвиток свого бізнесу, повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
"Максимальну суму гранту в 1 млн грн запросили 5 заявників, 15 заяв надійшло від другого з подружжя ветерана на грант до 500 тис грн. Зазначу, що 80% заявників попросили гранти за програмами, що передбачають співфінансування, тобто вони готові розділити відповідальність з державою за розвиток свого бізнесу і планують вкласти у свій проект 30% власних коштів", - зазначила Бережна.
Загалом ветерани запросили грантів на 21 млн грн та мають намір реалізувати свої бізнес-проекти вартістю понад 32 млн грн.
Отримані грантові заявки впродовж наступних 15 робочих днів будуть опрацьовуватись Ощадбанком та Державною службою зайнятості.
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