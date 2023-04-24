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На накопичувальну пенсію треба відраховувати не менше 7-10% зарплати – Мінсоцполітики
17:08 24.04.2023 |
Пані міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що на накопичувальну пенсію потрібно відкладати до 10% від зарплати. Частину цих грошей буде вносити роботодавець, але без власного внеску працівник не зможе досягнути цільового рівня, сказала вона в ефірі єдиного телемарафону.
"Середній внесок, який би покривав усі видатки і зберігав кошти - це щонайменше 7-10%. Ми передбачаємо до 3% обов'язкових з роботодавця. Це трохи мало. Очевидно, що працівник має долучатися своїми коштами, щоб його внесок був оптимальним", - сказала пані міністр.
Вона додала, що запуск реформи триватиме не менше ніж рік після ухвалення закону.
Поки що він перебуває на стадії законопроєкту й не розглядався навіть у першому читанні.
"Спочатку потрібно побудувати цифрові системи збору та адміністрування цих коштів. На це потрібен час, як мінімум рік. Отже, саме тільки ухвалення закону i старт його виконання не означає, що прямо завтра почнуть збирати кошти. Ні, спочатку потрібно все підготувати", - сказала Жолнович.
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