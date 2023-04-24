Як імпортувати товари до України – поради від Клубу експертів та Клубу експортерів

Насичений ринок України та її географічне положення роблять нашу країну привабливим ринком збуту для іноземних товарів. Однак, імпортувати товари до України - це складний процес, що вимагає знань про законодавство, міжнародні відносини та процедури митного оформлення. Ці та інші питання розглянули засновник Клубу експертів Максим Уракін президент Клубу експортерів України Євгенія Литвинова у новому ролику на YouTube-каналі "Клуб експертів".

За словами Максима Уракіна, перш ніж починати імпортувати товари, необхідно провести детальний аналіз ринку та законодавства України та країни-експортера, а також розрахувати всі витрати, пов'язані з доставкою, митним оформленням та податками.

"Це допоможе вам скласти чіткий план дій та уникнути неприємних ситуацій під час реалізації імпортного процесу", - підкреслив експерт.

Президент Клубу експортерів України Євгенія Литвинова, в свою чергу, також наголошує на необхідності дослідження ринку та перевірки репутації потенційних постачальників.

"Вивчення ринку та перевірка репутації потенційних партнерів можуть допомогти знайти надійного постачальника", - зазначила вона.

Як підкреслила Євгенія Литвинова, успішний імпорт товарів вимагає ретельного аналіз всіх аспектів майбутньої реалізації бізнес-стратегії імпортера.

"Перед початком імпорту товарів необхідно провести детальний аналіз ринку, вимог законодавства та своїх можливостей, а також прорахувати всі витрати, пов'язані з доставкою, митним оформленням та податками. Це допоможе вам скласти чіткий план дій та уникнути неприємних ситуацій під час реалізації імпортного процесу", - наголосила Литвинова.

Щодо документів, які потрібно підготувати для імпорту товарів, Євгенія Литвинова, зазначила, що на перший план потрібно поставити контракт між імпортером та експортером, інвойс, транспортний документ (наприклад, накладна або коносамент), сертифікат якості та сертифікат про походження товарів.

"Крім цих основних документів, можуть бути потрібні додаткові документи залежно від характеристик товарів та вимог законодавства України. Зокрема, можуть бути необхідні ліцензії, сертифікати відповідності, дозволи та інші документи, що підтверджують дотримання вимог щодо безпеки, гігієни, екології тощо", - пояснила вона.

Максим Уракін також підкреслив, що вивчення місцевого законодавства та вибір надійного постачальника є також дуже важливими етапами в процесі імпорту. На думку експертів, для успішної реалізації товарів в Україні потрібно також враховувати ті труднощі, які можуть виникнути вже після їх доставки.

"Навіть якщо товари якісні та цікаві, їх ще потрібно продавати. Але у нас, в Україні, навіть після отримання сертифікатів та відповідних дозволів, продажі можуть бути обмежені через різні митні бар'єри, що призводить до порушення угод. Тому ми радимо нашим компаніям вести детальний аналіз ринку та вимог законодавства. Це дозволить підготувати правильну документацію та дотриматися всіх вимог", - зазначила Євгенія Литвинова.

Щоб збільшити експортні продажі, експерти рекомендують підвищити якість продукції та надати покупцям більше інформації про свої товари.

"У наш час багато покупців перевіряють якість товару та його відповідність стандартам. Якщо ваша продукція не відповідає вимогам, то її просто не куплять", - підкреслив Максим Уракін.

У зв'язку з цим, експерти радять зосередитися на розвитку якості товарів та їхньої конкурентоспроможності. Крім того, на думку Максима Уракіна, важливо брати участь у міжнародних виставках та форумах, де можна знайти нових партнерів та встановити контакти з потенційними постачальниками.

Отже, на думку експертів, під час імпорту товарів дуже важливо дотримуватися всіх вимог та норм, визначених законодавством, проводити детальний аналіз ринку та перевіряти репутацію постачальників. Важливо також забезпечити якість товарів та своєчасну доставку та при цьому розглянути всі можливі ризики та витрати. Імпорт товарів може бути дуже вигідним бізнесом, якщо правильно підійти до його організації. Досвідчені експерти радять вивчати ринок та визначати свої можливості, щоб уникнути неприємних ситуацій та забезпечити успішний розвиток бізнесу.

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