Зеленський підписав закон про реформу рибної галузі в Україні

Президент України Володимир Зеленський 21 квітня 2023 року підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів та сфері аквакультури».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

«Цей євроінтеграційний документ (закон № 7616 - ред.) спрямований на створення сприятливих умов ведення рибного бізнесу в Україні, і є надзвичайно важливим для системного реформування рибного господарства. Він дасть змогу докорінно змінити ситуацію в галузі та стане поштовхом для її розвитку. Ми не зупиняємося на досягнутому та наразі працюємо над цілим пакетом законодавчих реформ, що дозволять покращити становище українського рибного господарства вже сьогодні», - розповів т.в.о. голови Держрибагентства Ігор Клименок.

Він додав, що законопроєкт розроблявся для максимального врахування побажань всіх гравців ринку, а також гармонізації законодавства України із нормативною базою країн ЄС.

У Держрибагентстві зауважують, що закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів та сфері аквакультури» запроваджує інноваційні методи державного управління та сучасні механізми цифровізації галузі рибного господарства.

Зокрема, документ передбачає створення Єдиної державної електронної системи управління галуззю, запроваджує механізм декларування права на рибальство в електронній формі, а також створює передумови для простежуваності походження водних біоресурсів.

Крім цього, положеннями закону передбачено, що всі без виключення риболовні судна мають бути обладнані засобами дистанційного контролю. Також закон уніфікує всі види спецвикористання водних біоресурсів для наукових цілей. Документ встановлює законодавчі вимоги до рибоприймальних пунктів, врегульовує орендні правовідносини та спрощує процедуру надання в оренду гідротехнічних споруд для здійснення аквакультури тощо.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 21 березня 2023 року ухвалила у другому читанні закон № 7616 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів та сфері аквакультури». Це рішення підтримав 291 народний депутат.