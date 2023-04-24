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АНАЛІТИКА

Індекс споживчих настроїв у березні зріс на 4,6 пункти та становить 91,2 п.

13:28 24.04.2023 |

Економіка

Індекс споживчих настроїв у березні зріс на 4,6 пункти та становить 91,2 п.

 

За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у березні 2023 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 4,6 пунктів та становить 91,2 п. Зросли Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (+10 п.), Індекс очікуваного розвитку економіки впродовж п'яти років (+5,7 п.) та Індекс доцільності робити великі закупи (+4,9 п.).

У березні 2023 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 91,2 п., що на 4,6 п. вище за показник лютого.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 51,4, що на 3,4 п. вище за рівень цього показника у лютому. Складові цього індексу зазнали таких змін:

- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 43,7, що на 1,8 п. вище за показник у лютому;
- індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 4,9 п. та встановився на позначці 59,2 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у березні зріс на 5,5 п. та складає 117,6 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 110,4 п., що на 10 п. вище за рівень цього показника у лютому;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 0,7 п. та складає 97,7 п.;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зріс на 5,7 п. порівняно з минулим місяцем та складає 144,7 п.

У березні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,5 п. та складає 126,7 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 1 п. та складає 177,3 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 9,4 п. та складає 125,7 п.

«Обережні тенденції покращення споживчих настроїв та впевненості у національній валюті, які ми фіксували з початку року, продовжуються, і в березні ми вже говоримо про статистично значущі позитивні зміни у цих показниках. Це відбувається на фоні хоча і важкої, але стабільної ситуації на фронті, зменшенням російських ракетних обстрілів та суттєвій стабілізації електропостачання.» - коментують аналітики Info Sapiens.


Індекс споживчих настроїв у березні зріс на 4,6 пункти та становить 91,2 п.
Ключові теги: прогноз
 

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