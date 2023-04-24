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Середній розмір пенсії становить майже 5,3 тис. грн - міністр
10:54 24.04.2023 |
Середній розмір пенсії становить майже 5,3 тис. грн, повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.
"Загалом, беручи до уваги підвищення в березні пенсій для всіх пенсіонерів на 19,7%, середній розмір пенсії у нас сьогодні майже 5 тис. 300 грн", - сказала Жолнович в ефірі національного телемарафону в понеділок.
До підвищення середній розмір пенсії становив приблизно 4,6 тис. грн.
Як повідомлялося, індексація пенсій на 19,7% відбулася для 10,5 млн пенсіонерів із 1 березня.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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