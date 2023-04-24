Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Середній розмір пенсії становить майже 5,3 тис. грн - міністр

10:54 24.04.2023 |

Економіка

 

Середній розмір пенсії становить майже 5,3 тис. грн, повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

"Загалом, беручи до уваги підвищення в березні пенсій для всіх пенсіонерів на 19,7%, середній розмір пенсії у нас сьогодні майже 5 тис. 300 грн", - сказала Жолнович в ефірі національного телемарафону в понеділок.

До підвищення середній розмір пенсії становив приблизно 4,6 тис. грн.

Як повідомлялося, індексація пенсій на 19,7% відбулася для 10,5 млн пенсіонерів із 1 березня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2291
  0,0786
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6382  0,01 0,03 38,2942  0,02 0,06
EUR 40,9585  0,06 0,14 41,8733  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,01 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес