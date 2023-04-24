Беззбройові оборонні закупівлі будуть відкритими у Prozorro

В електронній системі публічних закупівель Prozorro з 23 квітня стала доступна нова функція - відображення інформації про беззбройові оборонні закупівлі, повідомили у міністерстві економіки України.

Тепер оборонні замовники та військові частини почнуть публікувати інформацію про ціни за одиницю у своїх беззбройових закупівлях. Такий обов'язок передбачає нова редакція закону "Про оборонні закупівлі", повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун. "З нашого досвіду, тільки сам факт того, що інформація про ваші закупівлі буде публікуватися в Prozorro, є стимулом більш ретельно підходити до їх проведення", - вважає Бігун.

За її словами, оборонні замовники звітуватимуть саме про беззбройові закупівлі (харчування, речове майно, пальне тощо) від 200 тисяч гривень - для товарів і послуг, і від 1,5 мільйона гривень - для робіт. Звіти міститимуть обмежену кількість інформації - назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю, зазначають у мінекономіки.

Уникати публікації чутливої інформації

У разі закупівель послуг харчування замовникам необхідно буде відзвітувати про ціну за одиницю кожного продукту, що входить до цієї послуги. "Повернення прозорості в оборонні закупівлі - це тільки перший крок. Ми працюємо над створенням нової процедури рамкових угод для потреб оборони, завдяки якій захисники зможуть проводити конкурентні відбори постачальників через систему Prozorro, і при цьому не публікувати чутливу інформацію в систему", - пояснила Бігун.

За словами директора ДП "Прозорро" Миколи Ткаченка, оборонні замовники можуть не публікувати дані про загальну суму та обсяги закупівель, місця доставки, найменування постачальника. "Водночас ми зробили все можливе, щоб опублікована інформація була достатньою для цінової аналітики", - зазначив Микола Ткаченко.

Закон передбачає, що оборонні замовники та військові частини мають публікувати звіти в систему Prozorro протягом 10 робочих днів із дня підписання контракту. Крім того, до 22 червня вони мають відзвітувати за всіма договорами, укладеними з 24 лютого 2022 року, тобто з початку повномасштабного російського вторгнення, підсумували в мінекономіки.

Скандали у міноборони

На початку 2023 року в керівництві міністерства оборони України розгорілися скандали щодо можливої корупції, коли в українському виданні "Дзеркало тижня" вийшла стаття про нібито завищенні закупівельні ціни на продукти харчування для військових Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема, йшлося про те, що міністерство начебто закуповує для солдатів курячі яйця по 17 гривень за штуку. У статті також містилися заклики до відставки міністра оборони. Сам міністр Олексій Резніков спростовував закиди в закупівлі за завищеними цінами.

Утім, невдовзі заступник міністра та голова профільного департаменту, відповідальні за цей напрямок, подали у відставку. Згодом їх заарештували і оголосили підозру про зловживання. Колишнього заступника міністра оборони підозрюють у оборудках з закупівлями на понад один мільярд гривень, а ексочільника департаменту закупівель - в придбанні неякісних бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень.