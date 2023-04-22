Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін схвалив законопроєкт про компенсацію шкоди підприємствам, що постачають електрику, газ, воду і тепло в прифронтові або окуповані території

 

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про компенсацію збитків підприємствам, що постачають електрику, газ, воду й тепло на прифронтові або тимчасово окуповані території, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Схвалюємо проєкт закону про компенсацію збитків підприємствам, що постачають електрику, газ, воду і тепло у прифронтові або тимчасово окуповані території", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр заявив, що "важливо наразі зберегти можливість роботи критичної інфраструктури в умовах воєнного часу".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1505
  0,0841
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6494  0,16 0,44 38,3158  0,18 0,47
EUR 40,9023  0,21 0,50 41,8526  0,21 0,51

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес