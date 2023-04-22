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Кабмін схвалив законопроєкт про компенсацію шкоди підприємствам, що постачають електрику, газ, воду і тепло в прифронтові або окуповані території
23:34 21.04.2023 |
Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про компенсацію збитків підприємствам, що постачають електрику, газ, воду й тепло на прифронтові або тимчасово окуповані території, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Схвалюємо проєкт закону про компенсацію збитків підприємствам, що постачають електрику, газ, воду і тепло у прифронтові або тимчасово окуповані території", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
Прем'єр заявив, що "важливо наразі зберегти можливість роботи критичної інфраструктури в умовах воєнного часу".
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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