Фінансові новини
- |
- 22.04.23
- |
- 00:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Розглядається варіант підвищення тарифів на е/е для населення до 2,4 грн/кВт-год або 2,8 грн/кВт-год – глава НКРЕКП
23:32 21.04.2023 |
Один з базовах варіантів встановлення нових тарифів на е/е для населення передбачає їх підвищення до 2,4 грн/кВт-год або 2,8 грн/кВт-год при збереженні тарифу в 1,44 грн/кВт-год, який зараз діє для місячного споживання обсягом до 250 кВт-год, передає Енергореформа.
Про це повідомив глава Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Костянтин Ущаповський.
"Розглядаються деякі варіанти. Один із базових - це орієнтовно 1,44 грн/кВт-год, а також 2,4 грн/кВт-год або 2,8 грн/кВт-год. Це така ситуація. В ній головне забезпечити дієву програму захисту незахищених верств населення", - сказав Ущаповський в ефірі національного телемарафону Єдині новини 21 квітня.
Разом з тим глава енергорегулятора не уточнив, за яких обсягів споживання може діяти тариф в 1,44 грн/кВт-год та не назвав орієнтовний час введення нових тарифів.
При цьому він зазначив, що не йдеться про підвищення тарифів для населення до ринкового рівня, який зараз складає приблизно 6,2 грн/кВт-год.
Як повідомляла Енергореформа, дія тарифів на е/е для населення в 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (у разі споживання від 250 кВт-год на місяць) закінчується з 1 травня.
Раніше одним із найбільш обговорюваних учасниками процесу (зокрема, Міненерго, генерацією, "Укренерго", НКРЕКП) рішень називають підвищення тарифу до 2,8-2,9 грн/кВт-год, що дало б змогу приблизно на третину знизити навантаження на виконавців ПСО із підтримання тарифів для населення - "Енергоатом" і "Укргідроенерго" і дало б їм частину коштів на відновлення.
Водночас, як зазначають учасники процесу, найбільш імовірним буде рішення продовжити тарифи ще на місяць "із політичних міркувань".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Юристка із США зі зв'язками у Києві: ким є новий посол Євросоюзу в Україні
|Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
|Апеляційний суд визнав брехнею, що «Яценюк украв гроші проєкту «Стіна»
|НБУ дозволив банкам продавати на 20% більше готівкової валюти від купленої безготівкової
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін схвалив законопроєкт про хміль та хмелепродукти
|Кабмін схвалив законопроєкт про компенсацію шкоди підприємствам, що постачають електрику, газ, воду і тепло в прифронтові або окуповані території
|Розглядається варіант підвищення тарифів на е/е для населення до 2,4 грн/кВт-год або 2,8 грн/кВт-год – глава НКРЕКП
|Відновлення та інтеграція з ЄС: Шмигаль розповів про сім завдань реформи енергосектору
|Паспорт після тестів. Зеленський затвердив нові правила отримання громадянства
|Роботу з реалізації держполітики в гуманітарному розмінуванні координуватиме перший віцепрем'єр
Бізнес
|Volkswagen представив новий седан ID.7
|Концерн Rheinmetall представив новий безпілотник, який може переносити до 8 дронів-камікадзе
|Xiaomi представила Game Controller із дротовим і бездротовим під'єднанням, а також підтримкою Steam за ціною $29
|Hyundai представив новий кросовер Mufasa
|Xiaomi Pad 6 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 144-Гц дисплей і 50-МП камера за ціною від $350
|Xiaomi Pad 6 - Snapdragon 870, 13-МП камера, 144-Гц дисплей IPS і 8840 мАг за ціною від $290
|Xiaomi 13 Ultra - Snapdragon 8 Gen 2, чотири 50-МП камери, 5x зум, 120-Гц дисплей AMOLED TCL C7 і захист IP68 за ціною від $875