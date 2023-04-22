Розглядається варіант підвищення тарифів на е/е для населення до 2,4 грн/кВт-год або 2,8 грн/кВт-год – глава НКРЕКП

Один з базовах варіантів встановлення нових тарифів на е/е для населення передбачає їх підвищення до 2,4 грн/кВт-год або 2,8 грн/кВт-год при збереженні тарифу в 1,44 грн/кВт-год, який зараз діє для місячного споживання обсягом до 250 кВт-год, передає Енергореформа.

Про це повідомив глава Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Костянтин Ущаповський.

"Розглядаються деякі варіанти. Один із базових - це орієнтовно 1,44 грн/кВт-год, а також 2,4 грн/кВт-год або 2,8 грн/кВт-год. Це така ситуація. В ній головне забезпечити дієву програму захисту незахищених верств населення", - сказав Ущаповський в ефірі національного телемарафону Єдині новини 21 квітня.

Разом з тим глава енергорегулятора не уточнив, за яких обсягів споживання може діяти тариф в 1,44 грн/кВт-год та не назвав орієнтовний час введення нових тарифів.

При цьому він зазначив, що не йдеться про підвищення тарифів для населення до ринкового рівня, який зараз складає приблизно 6,2 грн/кВт-год.

Як повідомляла Енергореформа, дія тарифів на е/е для населення в 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (у разі споживання від 250 кВт-год на місяць) закінчується з 1 травня.

Раніше одним із найбільш обговорюваних учасниками процесу (зокрема, Міненерго, генерацією, "Укренерго", НКРЕКП) рішень називають підвищення тарифу до 2,8-2,9 грн/кВт-год, що дало б змогу приблизно на третину знизити навантаження на виконавців ПСО із підтримання тарифів для населення - "Енергоатом" і "Укргідроенерго" і дало б їм частину коштів на відновлення.

Водночас, як зазначають учасники процесу, найбільш імовірним буде рішення продовжити тарифи ще на місяць "із політичних міркувань".