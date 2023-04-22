Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Роботу з реалізації держполітики в гуманітарному розмінуванні координуватиме перший віцепрем'єр

23:19 21.04.2023 |

Економіка, Україна

 

Питання координації роботи з реалізації державної політики у сфері гуманітарного розмінування Кабінет Міністрів відніс до компетенції першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Внесено, зокрема, зміни до постанови "Про визначення питань, що належать до компетенції першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України", якими питання координації роботи з реалізації державної політики з питань організації гуманітарного розмінування віднесено до компетенції першого віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки.

Крім того, єдиний майновий комплекс бюджетної установи "Центр гуманітарного розмінування" передано зі сфери управління Державної служби з надзвичайних ситуацій до сфери управління господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1505
  0,0841
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6494  0,16 0,44 38,3158  0,18 0,47
EUR 40,9023  0,21 0,50 41,8526  0,21 0,51

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес