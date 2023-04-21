Завдані росією збитки українській промисловості та логістиці сягнули $50 мільярдів - UkraineInvest

Сума прямих збитків, завданих рф українській інфраструктурі, промисловим об'єктам та виробничій логістиці, зросла майже до 50 млрд доларів.

Як передає кореспондент Укрінформу, такі дані під час онлайн-форуму "FIT for Ukraine: логістичні хаби та індустріальні парки" навів виконавчий директор Урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Сергій Цівкач.

За його даними, внаслідок повномасштабної російської агресії в Україні постраждали приблизно 22,5% складських приміщень. Загалом же прямі збитки, завдані росією нашій інфраструктурі, промисловим об'єктам та виробничій логістиці, в UkraineInvest оцінюють майже у 50 млрд доларів.

"До війни ми мали загалом понад 2,5 млн кв. м складської інфраструктури, переважна більшість - у Київській області. Тепер же її загальний обсяг суттєво зменшився. Адже агресор повністю або частково знищив приблизно 382 тис кв. м складських площ", - констатував Цівкач.

Він розповів, що частину зруйнованих логістичних комплексів вже відбудовано. Приміром, мережа супермаркетів "АТБ" почала відновлювати два свої складські приміщення, а компанія "РЛС" реконструює пошкоджені ворогом склади у Броварах.

Цівкач переконаний, що держава має максимально сприяти зусиллям бізнесу. Адже Україна сподівається на стрімкий повоєнний розвиток економіки. А виробничий сектор, поміж іншого, потребує якісної та сучасної логістичної інфраструктури.

При цьому в UkraineInvest сподіваються не лише на відбудову зруйнованого, а й на започаткування нових інвестиційних проєктів в цій царині.

Цівкач нагадав про фінансову підтримку, яку гарантує інвесторам Закон "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні". Документ передбачає надання інвестпроєктам, що відповідають визначеним критеріям, державних гарантій щодо незмінності законодавства протягом 15 років, а також відшкодування можливих збитків, завданих держорганами, та надання держпідтримки інвестиційним проєктам обсягом до 30% від суми інвестицій.

Як повідомлялося, попередній онлайн-форум "FIT for Ukraine" було присвячено темі виробництва будівельних матеріалів для української відбудови та підтримки іноземних і внутрішніх інвестицій в цю галузь. За даними Конфедерації будівельників України, для відбудови лише зруйнованого війною житлового фонду буде потрібно не менше 3,9 млн кв. м скла, 5,7 млн кубометрів (11,9 млн т) бетону, 39,3 млн кубометрів (або 14 млрд штук) цегли, 45 млн кв. м черепиці.