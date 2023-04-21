Україна поліпшила результат у світовому рейтингу виробників сталі

За підсумками першого кварталу 2023 року в рейтингу виробників сталі Україна піднялася із 31 на 28 місце серед 64 країн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ОП «Укрметалургпром» з посиланням на World Steel Association.

«Світова виплавка сталі у січні-березні 2023 р. становить 459,30 млн т, що на 0,09% нижче показника січня-березня 2022 р. (459,70 млн т). Україна (1,24 млн т, або 33,78% відносно січня-березня 2022 р.) піднялася з 31 на 28 місце серед 64 країн-виробників сталі», - йдеться в повідомленні.

Також у січні-березні 2023 р. металургійними підприємствами країн світу вироблено 348,88 млн т чавуну, з яких 322,93 млн т - доменним способом і 25,95 млн т - методом прямого відновлення. Це на 3,09% вище за показник трьох місяців 2022 р. (338,41 млн т).

Україна серед 40 країн-виробників чавуну посідає 19 місце, виготовивши у першому кварталі 1,20 млн т, або 34,26% відносно січня-березня 2022 р.

Світовим лідером серед виробників металургійної продукції є КНР з 261,56 млн т виплавленої сталі та 219,83 млн т чавуну.

Як повідомлялося, впродовж січня - березня 2023 року вітчизняні меткомбінати виробили 1,24 млн т сталі, що дорівнює 33,8% показника виробництва за перший квартал 2022 року (3,65 млн т). Чавуну за звітний період було вироблено 1,2 млн т (34,3% відносно січня - березня 2022 р.).