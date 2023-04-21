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Мандат Українського фонду стартапів розширюється на defense-tech напрямок
09:34 21.04.2023 |
Мандат Українського фонду стартапів (USF) буде розширено на напрямок defense-tech, після офіційної презентації цих змін USF називатиметься Фондом розвитку інновацій, повідомив глава USF Павло Карташов агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах форуму Invest in Bravery.IT .
"Це буде Фонд розвитку інновацій, фактично наш мандат розширюється, і ми займатимемося не тільки стартапами, а й інноваціями, покриватимемо напрямок defense-tech", - сказав Карташов.
Він зазначив, що ініціатива готується вже давно і зараз фіналізується, зміни представлять у найближчі тижні віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров/
Карташов зазначив, що Фонд продовжить дбати про підтримку та розвиток стартапів, проте також на його базі буде створено платформу для спрямування defense-tech.
Раніше заступник міністра цифрової трансформації з розвитку IT Олександр Борняков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що defense-tech стартапи будуть виділені в окремий напрямок у складі Українського фонду стартапів (USF), що дозволить збільшити їхнє фінансування та залучити консультаційну допомогу для створення проектів відповідно до стандартів НАТО.
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