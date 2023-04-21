Україна у 2023 р. планує розпочати переговори про приєднання до Транстихоокеанського партнерства CPTPP - торговий представник

Уряд України найближчим часом ухвалить рішення про звернення України щодо приєднання до торговельної Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство CPTPP, повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка агентству "Інтерфакс-Україна".

У кулуарах українсько-американського форуму партнерства, організованого Американськими торговельними палатами двох країн минулого тижня у Вашингтоні, він уточнив, що після цього звернення вже влітку може надійти відповідне рішення щодо початку цих переговорів.

Як зазначив Качка, велику допомогу в майбутній роботі надасть модернізована двостороння угода про вільну торгівлю з Канадою, узгоджена під час візиту української урядової делегації 11 квітня цього року.

Торговий представник зазначив, що у Великої Британії робота з приєднання до CPTPP зайняла 2,5 року, але Україна розраховує пройти цей шлях швидше завдяки відпрацьованій угоді з Канадою.

Він нагадав, що в оновлену угоду про вільну торгівлю з Канадою додано 19 нових розділів, зокрема, щодо цифрової торгівлі, захисту інвестицій, послуг.

Загалом, коментуючи роботу уряду в напрямі оновлення наявних угод з метою розширення доступу на ринок, Качка вказав на ратифіковану минулого тижня угоду з Молдовою, до якої внесено можливість оформлення сертифікатів з перевезення EUR.1.

"Плюс у нас на черзі ратифікація угоди з Північною Македонією. Усі комітети пройшли, найближчого тижня ратифікуємо. Там поширення доступу на ринок плюс EUR.1", - додав торговий представник.

За його словами, також тривають додаткові консультації щодо ратифікації угоди з Туреччиною і переговори щодо Угоди про всеохоплююче економічне партнерство (CEPA) з ОАЕ.

"І очевидно, що ми теж будемо говорити з Європейським Союзом про те, щоб це одностороннє обнулення (мит) стало двостороннім, постійним. Але це зараз дуже чутливе питання, тому що ми бачимо, що на кордонах відбувається", - зазначив Качка.

Він також зазначив, що ще одним напрямом роботи є продовження укладених торік терміном на рік угод про зняття бар'єрів для української продукції. За його словами, з Великою Британією це питання вже вирішено: був проведений торговельний комітет у Лондоні й оголошено, що угода працюватиме далі.

"З ЄС рішення на виході, сподіваюся, ніщо не завадить", - зазначив торговий представник України, зазначивши, що поточна криза на кордоні з агропродукцією більше спричинена не раціональними, а емоційними та політичними аргументами.

За його словами, чудові перспективи такого продовження є також у випадку Канади та США (у США воно стосується лише сталі), відповідні переговори було проведено днями.

Учасниками CPTPP наразі є 11 країн Тихоокеанського регіону, включно з Австралією, Новою Зеландією, Канадою, Мексикою, Перу, Чилі, Японією, Малайзією, В'єтнамом, Сінгапуром і Брунеєм.