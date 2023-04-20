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ЄБРР планує інвестувати в Україну за цей рік 1,5 мільярда євро, – Шмигаль
18:03 20.04.2023 |
Попередньо запланований портфель підтримки України з боку Європейського банку реконструкції та розвитку на 2023 рік становить 1,5 млрд євро.
"ЄБРР планує цьогоріч сфокусуватися на таких напрямках роботи в Україні, як підтримка державного та приватного сектору (зокрема підтримка малого та середнього бізнесу), фінансування проєктів будівництва доріг, співпраця з містами та громадами, а також підтримка енергетичного сектору", - повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо.
Шмигаль висловив сподівання на активне долучення ЄБРР до реалізації пріоритетного відновлення. Попередньо запланований портфель підтримки Банку на цей рік становить 1,5 млрд євро.
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