Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄБРР планує інвестувати в Україну за цей рік 1,5 мільярда євро, – Шмигаль

18:03 20.04.2023 |

Економіка

 

Попередньо запланований портфель підтримки України з боку Європейського банку реконструкції та розвитку на 2023 рік становить 1,5 млрд євро.

"ЄБРР планує цьогоріч сфокусуватися на таких напрямках роботи в Україні, як підтримка державного та приватного сектору (зокрема підтримка малого та середнього бізнесу), фінансування проєктів будівництва доріг, співпраця з містами та громадами, а також підтримка енергетичного сектору", - повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Шмигаль висловив сподівання на активне долучення ЄБРР до реалізації пріоритетного відновлення. Попередньо запланований портфель підтримки Банку на цей рік становить 1,5 млрд євро.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0664
  0,0987
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4852  0,01 0,02 38,1361  0,03 0,07
EUR 40,6971  0,02 0,05 41,6403  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес