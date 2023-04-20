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АНАЛІТИКА

Україна готується розблокувати «велику приватизацію» вже у травні — голова ФДМ

17:16 20.04.2023 |

Економіка

 

Приватизація великих державних підприємств - "велика приватизація" - може бути розблокована у травні цього року. Про це заявив голова Фонду держмайна Рустем Умєров в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Питання про поновлення "великої приватизації" буде обговорено на найближчих засіданнях Верховної Ради, уточнив Умєров.

У разі ухвалення парламентом відповідного рішення від продажу великих держактивів до бюджету України може надійти до $400 млн до кінця року.

На аукціони буде виставлено Одеський припортовий завод, виробник титану ОГХК, Запорізький титано-магнієвий комбінат, виробник інсуліну "Індар" та Центренерго. Аукціони з продажу цих активів можуть відбутися у третьому кварталі 2023 року.

"Якщо ми їх не продамо цього року, то наступного року їх головною цінністю буде лише нерухомість, а через рік - тільки земля, на якій вони збудовані", - сказав голова ФДМ.

Також у Фонді сподіваються заробити $190 млн від здавання в оренду державних сільгоспземель через аукціони на Prozorro.Продажі. Для цього також потрібне рішення парламенту.

Україна готується розблокувати "велику приватизацію" вже у травні - голова ФДМ

Україна готується розблокувати «велику приватизацію» вже у травні — голова ФДМ

 

Умєров також визнав низьку зацікавленість закордонних інвесторів до купівлі великих підприємств в Україні під час повномасштабної війни. Проте, він сподівається, що інвестори можуть приватизувати активи на знак солідарності з Україною.

"Більшість інвесторів, з якими я розмовляв, - це корпоративні та інституційні інвестори - сказали, що для них український ринок абсолютно непривабливий. Але з погляду справедливості, бажання підтримати Україну - це виправданий крок", - сказав Умєров.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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