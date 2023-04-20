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Україна готується розблокувати «велику приватизацію» вже у травні — голова ФДМ
17:16 20.04.2023 |
Приватизація великих державних підприємств - "велика приватизація" - може бути розблокована у травні цього року. Про це заявив голова Фонду держмайна Рустем Умєров в інтерв'ю агентству Bloomberg.
Питання про поновлення "великої приватизації" буде обговорено на найближчих засіданнях Верховної Ради, уточнив Умєров.
У разі ухвалення парламентом відповідного рішення від продажу великих держактивів до бюджету України може надійти до $400 млн до кінця року.
На аукціони буде виставлено Одеський припортовий завод, виробник титану ОГХК, Запорізький титано-магнієвий комбінат, виробник інсуліну "Індар" та Центренерго. Аукціони з продажу цих активів можуть відбутися у третьому кварталі 2023 року.
"Якщо ми їх не продамо цього року, то наступного року їх головною цінністю буде лише нерухомість, а через рік - тільки земля, на якій вони збудовані", - сказав голова ФДМ.
Також у Фонді сподіваються заробити $190 млн від здавання в оренду державних сільгоспземель через аукціони на Prozorro.Продажі. Для цього також потрібне рішення парламенту.
Україна готується розблокувати "велику приватизацію" вже у травні - голова ФДМ
Умєров також визнав низьку зацікавленість закордонних інвесторів до купівлі великих підприємств в Україні під час повномасштабної війни. Проте, він сподівається, що інвестори можуть приватизувати активи на знак солідарності з Україною.
"Більшість інвесторів, з якими я розмовляв, - це корпоративні та інституційні інвестори - сказали, що для них український ринок абсолютно непривабливий. Але з погляду справедливості, бажання підтримати Україну - це виправданий крок", - сказав Умєров.
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