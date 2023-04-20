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Держборг України у 2022 році зріс до 78,5% ВВП - Мінфін
13:59 20.04.2023 |
Державний і гарантований державою борг України у 2022 році збільшився на $13,4 млрд - до 78,5% ВВП на кінець 2022 року із 48,9% у 2021 році, повідомило Міністерство фінансів у твіттері.
"У 2022 році повномасштабне російське вторгнення призвело до падіння номінального ВВП України до $161 млрд і збільшення співвідношення (прямого) державного боргу України до ВВП до 71,6% із 43,3% у 2021 році", - зазначило відомство.
Воно уточнило, що зростання відбулося завдяки збільшенню на 50,4% боргу, отриманого на пільгових умовах, - із $29,1 млрд 2021 року до $43,9 млрд 2022 року.
Згідно з раніше оприлюдненими даними, держборг України 2023 року сягнув $111,4 млрд, зокрема прямий держборг збільшився на $15 млрд - до $101,6 млрд, тоді як гарантований скоротився на $1,6 млрд - до $9,8 млрд.
У програмі розширеного фінансування EFF МВФ у базовому сценарії передбачалося, що за підсумками 2022 року держборг може становити 81,7% ВВП, поточного року - сягнути 98,3% ВВП, а 2024-го - пікового рівня у 105% ВВП, після чого почне поступово знижуватися.
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