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АНАЛІТИКА

США хочуть передавати Україні штрафи за порушення експортних санкцій

 

Глава опергрупи KleptoCapture у складі Мін'юсту США Ендрю Адамс запропонував Конгресу проголосувати за зміни, які б дозволили передавати Україні штрафи за порушення експортних санкцій. Про це він сказав в ефірі Bloomberg Television у середу.

З аналогічною пропозицією до юридичного комітету Сенату звернулася заступниця генерального прокурора США Ліза Монако.

За її словами, з лютого 2022 року американський Мін'юст висунув обвинувачення приблизно трьом десяткам осіб, які підозрюються в ухиленні від санкцій, порушеннях експортного контролю, відмиванні грошей та інших подібних злочинах, пов'язаних із санкціями проти Росії.

Зараз Міністерство юстиції має повноваження передавати Україні лише ті активи, які були конфісковані в рамках розслідування справ про ухилення від санкцій.

Ендрю Адамс вважає, що розширення повноважень дозволить Мін'юсту США розширити програму передання активів, "не залишаючи гроші на столі".

Він прогнозує, що Росія не відмовиться від спроб обходу санкційного режиму. "Як вода на асфальті - вона знайде тріщини. Наша робота полягає в тому, щоб знайти ці тріщини та залатати їх якнайшвидше", - сказав Адамс.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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