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Кабмін удосконалив механізм виплати пенсій на період воєнного стану
Кабінет міністрів України спростив окремі процедури виплати пенсій на час воєнного стану.
"Внесено зміни до постанови Кабміну від 30 серпня 1999 року №1596 "Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках". Передбачено можливість укладення договорів банківського рахунка з уповноваженими банками, які не мають філій, відділень, представництв за місцем проживання одержувача, в тому числі з банками (необанками), які взагалі не мають власної мережі", - повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Також нН, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
Як повідомив Мельничук, внесено зміни до постанови Кабміну від 26 лютого 2022 року №162 "Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану".
"Передбачено можливість здійснення за бажанням одержувачів та наявністю технічної можливості АТ "Укрпошта" переказу коштів в країну перебування за їхній рахунок", - зазначив Мельничук.
Окрім того, уточнено процедуру повернення банком Пенсійному фонду України, а саме на його вимогу, сум пенсій, зарахованих на поточні рахунки, відкриті за зверненням органів Пенсійного фонду, якщо одержувачем, на користь якого було відкрито такий рахунок, не було укладено договір банківського рахунка.
Одержувачам, які тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця, надано можливість відновлювати припинену в період воєнного стану виплату пенсії через надіслання заяви поштою в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду.
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