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«Аграрні» збитки України від повномасштабної війни перевищують 8 мільярдів доларів – KSE

«Аграрні» збитки України від повномасштабної війни перевищують 8 мільярдів доларів – KSE

 

Сума прямих збитків, завданих агропромисловому комплексу України за рік повномасштабної війни, становить 8,7 мільярда доларів.

Про це йдеться в оцінці експертів проєкту KSE Institute "Росія заплатить".

Найбільша частка збитків агросектору - через знищення та пошкодження сільгосптехніки, внаслідок чого оціночні втрати виробників становлять понад 4,65 млрд доларів. Загалом внаслідок війни пошкоджено або зруйновано 109,6 тис. одиниць сільгосптехніки.

Друга за розміром категорія збитків цієї сфери повʼязана зі знищенням та крадіжками виробленої продукції. Зафіксовано понад 4 млн тонн знищеної та викраденої готової сільгосппродукції. Сукупна вартість цих збитків оцінюється в 1,87 млрд доларів.

Суттєвих втрат зазнала також інфраструктура для зберігання виробленої сільськогосподарської продукції. Сумарна місткість зруйнованих зерносховищ сягає 8,2 млн тонн виробленої продукції, а пошкоджених зерносховищ - 3,25 млн тонн потужностей для одночасного зберігання. Вартість відновлення зруйнованих потужностей оцінюється у 1,33 млрд доларів.

Найбільших збитків агросектору війна, розпочата Росією, нанесла Луганській, Херсонській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областям. Ці ж регіони у топ-5 за кількістю пошкоджених та зруйнованих обʼєктів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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