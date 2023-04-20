Фінансові новини
- |
- 20.04.23
- |
- 01:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Аграрні» збитки України від повномасштабної війни перевищують 8 мільярдів доларів – KSE
23:01 19.04.2023 |
Сума прямих збитків, завданих агропромисловому комплексу України за рік повномасштабної війни, становить 8,7 мільярда доларів.
Про це йдеться в оцінці експертів проєкту KSE Institute "Росія заплатить".
Найбільша частка збитків агросектору - через знищення та пошкодження сільгосптехніки, внаслідок чого оціночні втрати виробників становлять понад 4,65 млрд доларів. Загалом внаслідок війни пошкоджено або зруйновано 109,6 тис. одиниць сільгосптехніки.
Друга за розміром категорія збитків цієї сфери повʼязана зі знищенням та крадіжками виробленої продукції. Зафіксовано понад 4 млн тонн знищеної та викраденої готової сільгосппродукції. Сукупна вартість цих збитків оцінюється в 1,87 млрд доларів.
Суттєвих втрат зазнала також інфраструктура для зберігання виробленої сільськогосподарської продукції. Сумарна місткість зруйнованих зерносховищ сягає 8,2 млн тонн виробленої продукції, а пошкоджених зерносховищ - 3,25 млн тонн потужностей для одночасного зберігання. Вартість відновлення зруйнованих потужностей оцінюється у 1,33 млрд доларів.
Найбільших збитків агросектору війна, розпочата Росією, нанесла Луганській, Херсонській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областям. Ці ж регіони у топ-5 за кількістю пошкоджених та зруйнованих обʼєктів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Снаряди для HIMARS, високоточні авіабомби і протитанкові ракети TOW - США оголосили про пакет військової допомоги для України в розмірі $325 млн
ТОП-НОВИНИ
|До України прибули системи Patriot ще від двох країн
|Німеччина передала Україні другий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T
|ЄС вживе превентивних заходів щодо збіжжя з України, проведе розслідування та додасть EUR100 млн допомоги фермерам-протестувальникам
|Велика Британія передала Україні 14 танків Challenger 2
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Аграрні» збитки України від повномасштабної війни перевищують 8 мільярдів доларів – KSE
|Ситуація обнадійлива: НБУ прогнозує уповільнення інфляції до кінця року
|Мін'юст скасував передачу активів Новинським у траст
|Румунія не закриватиме транзит українського зерна, цей маршрут забезпечує 80% експорту суходолом, – Сольський
|Україна може стати частиною європейського роумінгового простору Roam like at home у 2024 році - Мінцифри
|Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо знизилися. Автогаз подорожчав
Бізнес
|Чому говорити про себе в третій особі корисно
|Nissan представив концепт позашляховика Arizon
|На відомому фотоконкурсі перемогла робота штучного інтелекту. Чи загрожує це всій індустрії фото?
|Hyundai Ioniq 6 отримав нагороду «Всесвітній автомобіль 2023 року»
|Дональд Трамп заробив до $1 млн на своїй NFT-колекції
|Google розробляє новий пошуковий рушій на базі штучного інтелекту