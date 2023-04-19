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Держфінмоніторинг виявив підозрілі фінансові операції з початку року на 23 мільярди
16:08 19.04.2023 |
Упродовж першого кварталу 2023 року Державна служба фінансового моніторингу України зупинила фінансові операції та заблокувала кошти в еквіваленті 1,3 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Загалом, за указаний період Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 307 матеріалів (154 узагальнених матеріалів та 153 додаткових узагальнених матеріалів).
Зазначається, що в указаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 22,6 млрд грн.
Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов'язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку РФ та Білорусі проти України, зокрема диверсійно-розвідувальних груп.
Так, у першому кварталі 2023 року відомство направило до правоохоронців 72 таких матеріали.
Як повідомлялося, у 2022 році Держфінмоніторинг зупинив фінансові операції та заблокував кошти в еквіваленті 7,7 млрд грн.
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