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АНАЛІТИКА

В Україні створять платформу для управління державними реєстрами

15:39 19.04.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів на засіданні 18 квітня ухвалив постанову про використання Платформи для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів.

Над створенням такої платформи працюють команди Мінцифри та Держспецзв'язку, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Очікується, що завдяки розробці такого інструменту міністерства і державні органи зможуть швидко й зручно створювати публічні реєстри і керувати ними.

У Мінцифри зауважили, що основа будь-якої цифрової держави - це електронні реєстри з якісними даними та швидкий обмін між різними держорганами. Зараз в Україні є понад 450 державних реєстрів. 80% з них технологічно застарілі і вразливі до кібератак.

"Платформа для розгортання реєстрів стане основою для цифрової трансформації. Адже всі дані будуть впорядковано зберігатися в реєстрах, що пришвидшить запуск онлайн-послуг та діджиталізацію загалом", - наголошують у міністерстві.

Планується, що на Платформі реєстрів можна буде не лише створювати нові, а й технічно переробити і поступово переносити застарілі реєстри. Усі зміни фіксуватимуть і проводитимуть тільки через бізнес-процеси, щоб унеможливити незаконні зміни даних.

Також для розробки реєстрів на Платформі не знадобляться великі команди чи фахівці високого рівня, обіцяють у Мінцифри. Опанувати інструменти розробки можна легко і швидко. Для розробників проводитиметься навчання і надаватимуться консультації.

"Платформу вже протестували та скоро вона буде запущена для багатьох органів державної влади. Окрім цього, у подальшому Україна зможе ділитися власним досвідом упровадження Платформи з іншими країнами, які активно цифровізуються", - додали у міністерстві.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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