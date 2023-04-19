Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна найбільше імпортує товарів з Китаю, експортує — до Польщі

11:48 19.04.2023 |

Економіка

 

За січень-березень 2023 року товарообіг України становив $25,8 млрд, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держмитслужба у Телеграмі.

"За перший квартал 2023 року товарообіг склав $25,8 млрд, що на 7% менше, ніж за аналогічний період 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Протягом першого кварталу 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $15,5 млрд, а експортували товарів на суму $10,3 млрд. При цьому оподаткований імпорт становив $12,5 млрд, що становить 80% загальних обсягів імпортованих товарів.

Україна найбільше імпортує товарів з Китаю, експортує — до Польщі

 

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-березні 2023 року склало 0,45 дол./кг, що на 60% більше ніж за аналогічний період 2022 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай - $2,6 млрд, Польща - $1,6 млрд та Німеччина - $1,1 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі - на $1,5 млрд, Китаю - на $ 1 млрд, Румунії - на $997 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2023 року товарів 71% склали наступні категорії товарів: машини, устаткування та транспорт - $4,4 млрд, паливно-енергетичні товари - $3,6 млрд та продукція хімічної промисловості - $2,8 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари - $6,7 млрд, метали та вироби з них - $929 млн та машини, устаткування та транспорт - $812 млн.

Як повідомляв Укрінформ, за січень-лютий 2023 року товарообіг України становив $16,6 млрд, що на 30% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9677
  0,1389
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4760  0,07 0,19 38,1083  0,05 0,12
EUR 40,6767  0,13 0,31 41,5827  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес