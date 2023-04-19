Україна найбільше імпортує товарів з Китаю, експортує — до Польщі

За січень-березень 2023 року товарообіг України становив $25,8 млрд, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держмитслужба у Телеграмі.

"За перший квартал 2023 року товарообіг склав $25,8 млрд, що на 7% менше, ніж за аналогічний період 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Протягом першого кварталу 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $15,5 млрд, а експортували товарів на суму $10,3 млрд. При цьому оподаткований імпорт становив $12,5 млрд, що становить 80% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-березні 2023 року склало 0,45 дол./кг, що на 60% більше ніж за аналогічний період 2022 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай - $2,6 млрд, Польща - $1,6 млрд та Німеччина - $1,1 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі - на $1,5 млрд, Китаю - на $ 1 млрд, Румунії - на $997 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2023 року товарів 71% склали наступні категорії товарів: машини, устаткування та транспорт - $4,4 млрд, паливно-енергетичні товари - $3,6 млрд та продукція хімічної промисловості - $2,8 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари - $6,7 млрд, метали та вироби з них - $929 млн та машини, устаткування та транспорт - $812 млн.

Як повідомляв Укрінформ, за січень-лютий 2023 року товарообіг України становив $16,6 млрд, що на 30% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.