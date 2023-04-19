Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найвищий показник за три роки: з січня бізнесу відшкодували 45,5 млрд грн ПДВ

11:55 19.04.2023 |

Економіка

 

З початку року і станом на 19 квітня обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) бізнесу складає 45,5 млрд грн. Це найбільша сума за три останні роки. Про це інформує голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, жодного прострочення в частині перевірки заявок на відшкодування ПДВ з боку податкової нема.

"На виконанні в казначействі знаходиться 3,9 млрд грн. Це той ПДВ, відшкодування якого затримується в межах дії п. 55 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України. Строк затримання 3-4 тижня", - заявив Гетманцев і додав, що ситуація з відшкодуванням ПДВ стабілізована.

З початку повномасштабної війни відшкодування ПДВ майже повністю припинили. В січні 2022 року воно становило 18,52 млрд грн, в лютому - 12,07 млрд грн, в березні - 0,82 млрд грн, а у квітні та травні повністю не було і відновилося лише у червні, коли було виплачено 9,5 млрд грн, у липні знову практично зупинилося - 0,6 млн грн. У серпні сума виплат склала 9,4 млрд грн, у вересні - 1,6 млрд грн та у жовтні - 10,9 млрд грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9677
  0,1389
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4760  0,07 0,19 38,1083  0,05 0,12
EUR 40,6767  0,13 0,31 41,5827  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес