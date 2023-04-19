Найвищий показник за три роки: з січня бізнесу відшкодували 45,5 млрд грн ПДВ

З початку року і станом на 19 квітня обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) бізнесу складає 45,5 млрд грн. Це найбільша сума за три останні роки. Про це інформує голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, жодного прострочення в частині перевірки заявок на відшкодування ПДВ з боку податкової нема.

"На виконанні в казначействі знаходиться 3,9 млрд грн. Це той ПДВ, відшкодування якого затримується в межах дії п. 55 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України. Строк затримання 3-4 тижня", - заявив Гетманцев і додав, що ситуація з відшкодуванням ПДВ стабілізована.

З початку повномасштабної війни відшкодування ПДВ майже повністю припинили. В січні 2022 року воно становило 18,52 млрд грн, в лютому - 12,07 млрд грн, в березні - 0,82 млрд грн, а у квітні та травні повністю не було і відновилося лише у червні, коли було виплачено 9,5 млрд грн, у липні знову практично зупинилося - 0,6 млн грн. У серпні сума виплат склала 9,4 млрд грн, у вересні - 1,6 млрд грн та у жовтні - 10,9 млрд грн.