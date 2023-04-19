Фінансові новини
- |
- 19.04.23
- |
- 16:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Найвищий показник за три роки: з січня бізнесу відшкодували 45,5 млрд грн ПДВ
11:55 19.04.2023 |
З початку року і станом на 19 квітня обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) бізнесу складає 45,5 млрд грн. Це найбільша сума за три останні роки. Про це інформує голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, жодного прострочення в частині перевірки заявок на відшкодування ПДВ з боку податкової нема.
"На виконанні в казначействі знаходиться 3,9 млрд грн. Це той ПДВ, відшкодування якого затримується в межах дії п. 55 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України. Строк затримання 3-4 тижня", - заявив Гетманцев і додав, що ситуація з відшкодуванням ПДВ стабілізована.
З початку повномасштабної війни відшкодування ПДВ майже повністю припинили. В січні 2022 року воно становило 18,52 млрд грн, в лютому - 12,07 млрд грн, в березні - 0,82 млрд грн, а у квітні та травні повністю не було і відновилося лише у червні, коли було виплачено 9,5 млрд грн, у липні знову практично зупинилося - 0,6 млн грн. У серпні сума виплат склала 9,4 млрд грн, у вересні - 1,6 млрд грн та у жовтні - 10,9 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина передала Україні другий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T
|ЄС вживе превентивних заходів щодо збіжжя з України, проведе розслідування та додасть EUR100 млн допомоги фермерам-протестувальникам
|Велика Британія передала Україні 14 танків Challenger 2
|Німецькі ЗРК Patriot вже в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Угорщина розширила перелік забороненої для імпорту аграрної продукції з України
|В Україні створять платформу для управління державними реєстрами
|ЄС вживе превентивних заходів щодо збіжжя з України, проведе розслідування та додасть EUR100 млн допомоги фермерам-протестувальникам
|Банки підвищили іпотечні ставки та кредитують лише за держпрограмами, - НБУ
|Нафта дешевшає, оскільки очікування за процентними ставками затьмарюють дані Китаю
|Болгарія заборонила імпорт продовольства з України
|Перевірки суден «зернової ініціативи» в Босфорі поновлюються - Кубраков
Бізнес
|На відомому фотоконкурсі перемогла робота штучного інтелекту. Чи загрожує це всій індустрії фото?
|Hyundai Ioniq 6 отримав нагороду «Всесвітній автомобіль 2023 року»
|Дональд Трамп заробив до $1 млн на своїй NFT-колекції
|Google розробляє новий пошуковий рушій на базі штучного інтелекту
|Маск створив компанію X.AI, яка працюватиме в галузі штучного інтелекту
|Європарламент планує ввести жорсткі вимоги щодо використання штучного інтелекту, - FT