Відновлення України. Шмигаль назвав проекти, які профінансує Світовий банк

Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України. Він профінансує щонайменше три проекти для відбудови нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Шмигаль повідомив, що Україна домовилась зі Світовим банком активізувати спільні тематичні програми для відбудови нашої країни, що будуть запущені вже зараз. Зокрема це будуть проекти:

* у сфері енергетики - це проєкт Re-Power на 500 мільйонів доларів;

* у сфері транспортної інфраструктури - RELINC на 585 мільйонів доларів;

* у сфері охорони здоров'я - Heal Ukraine на 368 мільйонів доларів.

"Крім того, у межах Спеціальної програми для реагування на виклики та для відновлення України залучимо додатково 6 млрд доларів від МБРР", - повідомив прем'єр.

За його словами, ці кошти підуть на відновлення об'єктів критичної, соціальної та транспортної інфраструктури.

"Тепер очікуємо затвердження програми та її старт уже цього року", - додав він.