Фінансові новини
- |
- 19.04.23
- |
- 01:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Відновлення України. Шмигаль назвав проекти, які профінансує Світовий банк
22:59 18.04.2023 |
Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України. Він профінансує щонайменше три проекти для відбудови нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Шмигаль повідомив, що Україна домовилась зі Світовим банком активізувати спільні тематичні програми для відбудови нашої країни, що будуть запущені вже зараз. Зокрема це будуть проекти:
* у сфері енергетики - це проєкт Re-Power на 500 мільйонів доларів;
* у сфері транспортної інфраструктури - RELINC на 585 мільйонів доларів;
* у сфері охорони здоров'я - Heal Ukraine на 368 мільйонів доларів.
"Крім того, у межах Спеціальної програми для реагування на виклики та для відновлення України залучимо додатково 6 млрд доларів від МБРР", - повідомив прем'єр.
За його словами, ці кошти підуть на відновлення об'єктів критичної, соціальної та транспортної інфраструктури.
"Тепер очікуємо затвердження програми та її старт уже цього року", - додав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німецькі ЗРК Patriot вже в Україні
|Польща розблокує транзит українського збіжжя з опівночі 21 квітня
|Країни G7 обіцяють блокувати активи РФ до кінця війни та виплати репарацій
|Едуард Федоров розпочав виконання обов'язків директора БЕБ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Відновлення України. Шмигаль назвав проекти, які профінансує Світовий банк
|Уряд обмежив доступ російських компаній на український ринок надрокористування
|Польща розблокує транзит українського збіжжя з опівночі 21 квітня
|Бізнес зможе отримати компенсацію за працевлаштування безробітних
|Розмінування, пільгові кредити та гранти: уряд визначив пріоритети для підтримки аграріїв
|Рішення про зміну тарифів на електроенергію для населення поки що не ухвалено
Бізнес
|Google розробляє новий пошуковий рушій на базі штучного інтелекту
|Маск створив компанію X.AI, яка працюватиме в галузі штучного інтелекту
|Європарламент планує ввести жорсткі вимоги щодо використання штучного інтелекту, - FT
|Mercedes перестала співпрацювати з Молдовою через можливий реекспорт автомобілів в РФ
|Mercedes представив оновлений позашляховик GLS 2023 року
|BMW представила комплектацію XM Label Red з потужністю 738 к.с.
|Volkswagen представив позашляхову версію Atlas Peak Edition