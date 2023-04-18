Уряд обмежив доступ російських компаній на український ринок надрокористування

Кабінет Міністрів затвердив перелік іноземних фондових бірж, до торгів на яких допущені акції юридичних осіб, крім резидентів держави-агресора.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів у Телеграмі.

"Сьогодні росія окупувала 740 українських родовищ корисних копалин. Злочинним шляхом, фактично крадучи те, що їй не належить. Але у цивілізованих взаємовідносинах немає місця ні цій країні, ні її компаніям, які безпосередньо чи опосередковано фінансують тероризм та злочини проти Українського народу. Тому наразі уряд робить черговий крок для запобігання будь-якій можливості доступу осіб, пов'язаних з агресором, до українських надр", - прокоментував міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Зазначається, що необхідність створення такого переліку є вимогою нещодавно прийнятого Закону України від 01 грудня 2022 р. № 2805-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами». Адже саме цим Законом внесено зміни до Кодексу України про надра, зокрема, щодо визначення юридичних осіб, які не можуть бути користувачами українських ресурсів. Це юридичні особи, в яких: істотну участь має держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором; істотну участь мають юридичні особи, зареєстровані у державі-агресорі; істотну участь мають або є кінцевими бенефіціарними власниками фізичні особи - громадяни та резиденти держави-агресора.

«Щоб створити ефективні запобіжники для участі цих осіб у торгах, і виникла необхідність затвердити у сфері надрокористування перелік іноземних фондових бірж, до торгів на яких допущені акції юридичних осіб, крім резидентів держави-агресора», - додали в міністерстві.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів підтримав припинення дії угоди між Україною та рф про заохочення та взаємний захист інвестицій.