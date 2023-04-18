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Бізнес зможе отримати компенсацію за працевлаштування безробітних
18:43 18.04.2023 |
Кабінет міністрів України затвердив виплати компенсацій компаніям, які протягом року виплачують працівникам заробітну плату в розмірі не менше трьох мінімальних зарплат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
За даними Мельничука, Кабмін затвердив порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, повʼязаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця.
Порядок передбачає виплату компенсації у розмірі 50% фактичних витрат сплаченого єдиного внеску за працевлаштовану особу на нове робоче місце.
"Передбачено, що зазначений порядок надання компенсації набере чинності з 01.01.2024. Затверджено порядок компенсації субʼєктам малого підприємництва фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування за працевлаштування зареєстрованих безробітних на нові робочі місця", - повідомив представник Кабінету міністрів.
Цей порядок передбачає виплату субʼєктам малого підприємництва компенсації у розмірі фактичних витрат сплаченого єдиного внеску за працевлаштованого на нове робоче місце зареєстрованого безробітного, який був направлений центром зайнятості.
Компенсації будуть виплачені компаніям, які протягом року виплачують працівникам заробітну плату в розмірі не менше трьох мінімальних зарплат. Крім того, кошти будуть виплачені за умови, що строк працевлаштування становитиме не менше ніж 2 роки, і виплачуватиметься кожний другий місяць впродовж цього періоду.
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