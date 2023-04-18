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Японія виділить 23 млн доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну
18:26 18.04.2023 |
Японія стала першою країною, яка робить внесок на 23 мільйони доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну.
Про це Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Японія - перша країна, яка робить внесок на 23 мільйони доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну", - сказав Шмигаль.
Він уточнив, що це внесок до MIGA, який дозволить Україні значно легше повернути приватні іноземні інвестиції.
Як повідомлялося, 14 квітня Міністерство відновлення України та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) підписали грантову угоду про виділення 400 мільйонів доларів. Кошти будуть спрямовані на відновлення критичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок війни.
MIGA - Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, одна з п'яти інституцій Групи Світового банку. MIGA було створено у 1988 році для просування прямих іноземних інвестицій у країни з економікою, що розвивається, допомагаючи знизити ризики обмежень на конвертацію та переказ валюти, порушення контрактів урядами, експропріації, війни та громадянських заворушень.
З моменту свого створення MIGA надала гарантії майже на $70 млрд у 122 країнах, що розвиваються, на підтримку майже 1000 проєктів.
MIGA запустила Цільовий фонд підтримки реконструкції та економіки України (SURE).
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