Кабмін вніс зміни до механізму призначення субсидій і допомоги на дітей

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 18 квітня, вніс зміни до низки постанов, які встановлюють порядок виплати субсидій та соціальної допомоги.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зміни внесено до Положення про порядок призначення житлових субсидій, Порядку призначення і виплати державної допомоги сімʼям з дітьми, Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімʼям, Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сімʼї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги.

Крім того, зміни внесено до постанов "Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану" та "Деякі питання надання пільг та житлових субсидій в умовах воєнного стану".

Внесеними змінами вирішено наступні проблемні питання:

* врегульовано механізм подання документів для призначення допомоги при народженні дитини громадянам, у яких під час тимчасового перебування за межами України народилась дитина, і вони продовжують перебувати за кордоном;.

* забезпечено надання допомоги малозабезпеченим сімʼям та допомоги на дітей одиноким матерям особам, щодо яких наявна заборгованість роботодавця зі сплати єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування;

* запроваджено єдиний підхід до врахування матеріального та майнового стану при призначенні допомоги малозабезпеченим сімʼям, державної допомоги сімʼям з дітьми і житлових субсидій, зокрема, у разі проведення отримувачами зазначених видів державної підтримки платіжних операцій;

* врегульовано питання надання житлових субсидій домогосподарствам, до складу яких входять особи, що перебували/перебувають у полоні, та надання житлових субсидій не лише за зареєстрованим, а й за задекларованим місцем проживання тощо.