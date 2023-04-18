На аукціонах продали ще сім спецдозволів на користування надрами

За результатами других аукціонів із продажу спецдозволів на користування надрами очікується надходження до держбюджету у сумі 32,887 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного служби геології та надр України, передає Укрінформ.

«Державна служба геології та надр України провела другі аукціони в 2023 році. Під час торгів продано сім ділянок надр із покладами суглинку, сапропелю, глини легкоплавкої, супіску, кам'яного вугілля, торфу. Початкова вартість лотів - 29 397 608 гривень. Під час торгів загальна ціна продажу лотів зросла до 32 887 355,55 гривень», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що торги проходили на платформі Prozorro.Продажі в режимі реального часу. Всі об'єкти номіновані надрокористувачами.

Як повідомили у Держгеонадра, спеціальні дозволи на користування ділянками надр із покладами граніту, солі кам'яної та суглинку, торги з яких у призначений час не відбулися, будуть повторно виставлені на електронні аукціони протягом трьох робочих днів.

Під час перших аукціонів, які Держгеонадра провели 15 березня 2023 року, було продано 10 спеціальних дозволів на користування надрами. Загальна ціна продажу зросла в понад 10 разів - до 111 542 206 гривень.

Як повідомляв Укрінформ, Державна інспекція геології та надр України за 2022 рік на електронних торгах отримала 1,654 млрд грн. Торік було видано 69 спецдозволів через аукціони, продано 97 ділянок надр, зокрема вартість найдорожчого проданого лоту становить 1,1 млрд грн.